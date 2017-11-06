Синоптики пообещали москвичам аномально теплую для ноября погоду

Метеорологи прогнозируют во вторник аномально теплую для последнего осеннего месяца погоду в Москве.

Согласно расчетам специалистов, которых процитировал портал Life, 7 ноября температура воздуха в дневное время повысится до +5°C. Завтра северные районы Центрального региона окажутся в зоне влияния атмосферного фронта, поэтому в российской столице не исключены осадки.

В среду в городе будет так же тепло, при этом осадков синоптики не ждут. В последующие дни, четверг и пятницу, метеорологи прогнозируют +5°C.

Ранее «Аргументы недели» писали, что тюменские школьники не смогли попасть на занятия из-за снегопада и гололедицы на дорогах.