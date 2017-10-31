«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на среду

Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются 1 ноября.

Некоторое время назад на сайте Гидрометцентра появилось сообщение о том, что на среду в российской столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Специалисты службы прогнозируют, что предстоящей ночью порывы ветра будут местами достигать двадцати метров в секунду. Кроме того, синоптики ждут выпадения снега.

Ранее «Аргументы недели» писали, что тюменские школьники не смогли попасть на занятия из-за снегопада и гололеда на дорогах. В течение суток в сибирском городе выпало около 15,5 миллиметров осадков.