Гидрометцентр пообещал прекращение дождей и потепление в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что затяжные дожди, которые идут в Москве последние дни, отступят, и уже на следующей неделе им на смену придет потепление.

Как отметил Вильфанд, температура будет на 4 градуса выше нормы. Ночью ожидается до 6 градусов тепла, днем до +12. На следующей неделе он обещает невысокое атмосферное давление в районе нормы или ниже.

Потепление и высокую для этого времени года температуру принесет теплый воздух с юго-запада Европы, со Средиземного моря, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что специалисты провели исследования и выяснили, что не существует статистически значимых примет о погоде, которые бы оправдывались, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Исключение составляют только две приметы.