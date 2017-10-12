Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за три дня

Почти половина месячной нормы осадков выпадет в Москве за ближайшие три дня.

Данную информацию предоставили синоптики, которые отметили, что сегодня ожидаются дожди средней интенсивности. В погодном центре "Фобос" уточнили, что 12 октября в столице выпадет 5 миллиметров осадков, в пятницу, 13 октября, ожидается выпадение 9 миллиметров осадков, а в субботу – 12 миллиметров.

Уточняется, что в общей сложности за несколько дней в Москве может выпасть 44 процента всей месячной нормы осадков.