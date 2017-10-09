Московских водителей призвали внимательно выбирать места сегодня для парковки
9 октября 2017, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]
Водителям рекомендовано внимательно выбирать места парковки в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
Машины не следует оставлять возле слабо укрепленных конструкций, деревьев и ветхих зданий.
В случае возникновения вопросов по работе платных парковок следует обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт".
По прогнозу синоптиков до 21:00 мск в Москве будет сильный ветер с порывами 15 м/с и более, будут идти дожди.