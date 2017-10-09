Штормовое предупреждение объявлено в Москве

В Москве в понедельник, 9 октября, объявили штормовое предупреждение.

В столичном Метеобюро уточнили, что в городе ожидается усиление порывов ветра, которые местами будут достигать 15 метров в секунду. Предполагается, что штормовое предупреждение сохранится примерно до 21.00 по московскому времени, передает сегодня ТАСС.

Автомобилистам рекомендуют не парковаться под деревьями и металлическими конструкциями. Пешеходам следует обходить стороной рекламные щиты и плохо укрепленные дорожные знаки.