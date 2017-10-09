Самым теплым днем с начала октября признан понедельник

Самым теплым днем с начала октября 2017 года в Москве признан понедельник.

Специалисты столичного метеобюро уточнили, что в дневные часы воздух в столице прогреется до +15 градусов по Цельсию. Синоптики заметили, что сегодня в городе ожидается небольшой дождь, передает РИА "Новости".

Москвичей и гостей столицы, однако, предупреждают, что погода будет не слишком комфортной из-за довольно сильного ветра, порывы которого будут достигать местами 18 метров в секунду. При выходе из дома рекомендуется не забывать о шарфах и зонтах.