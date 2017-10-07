Москву в понедельник накроет новая волна дождей

Начало рабочей недели в Москве и Подмосковье снова будет дождливым. По прогнозу Росгидромета, за понедельник и вторник в столице может выпасть до 22 мм осадков, что составляет 37% нормы для октября.

В воскресенье прогнозируется сухая погода с температурой до 10-12 градусов.

Напомним, вечером в среду Москва встала в девятибалльных пробках. О вероятности такого развития событий водителей предупредил городской центр организации дорожного движения.