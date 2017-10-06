Желтый уровень опасности объявлен в Москве на субботу

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на субботу, 7 октября.

Специалисты Гидрометцентра сообщили, что в первый выходной день на этой неделе в столице ожидается сильнейший ветер, вследствие чего погода будет потенциально опасной.

Эксперты подчеркивают, что в Москве и области будут небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет составлять 5-7 градусов выше нуля, а днем столбик термометра не поднимется выше 9-11 градусов. Порывы ветра местами будут достигать 17 метров в секунду.