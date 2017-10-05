На Центральную Россию надвигаются грозы

На Центральную Россию в настоящий момент надвигаются грозы и сильнейший ветер.

Уже вечером в четверг, 5 октября, ненастная погода может обрушиться на некоторые населенные пункты нашей страны. Как сообщает «РИА Новости», ссылаясь на региональные управления МЧС, в Курской, Тамбовской, Белгородской, Орловской и Воронежской областях порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Данные погодные условия повышают вероятность нарушений в системе работы объектов ЖКХ, а также возможность падений деревьев и обрывов линий электропередачи.