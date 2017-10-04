Ночь на среду стала самой холодной в Москве с начала осени

Ночь со вторника на среду, 4 октября, стала самой холодной в Москве с начала осени 2017 года.

В столичном метеобюро уточнили, что температура воздуха в столице не поднималась выше +2 градусов по Цельсию. До этого момента самой холодной считалась ночь на 25 сентября, когда столбик термометра показывал +2,5 градуса, передает сегодня РИА "Новости".

Уточняется также, что в области температура опускалась до нуля градусов, однако в Москве такие показатели пока зафиксированы не были.