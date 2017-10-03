Синоптики рассказали, что ожидает москвичей зимой

Синоптики рассказали, какая температура ожидает москвичей грядущей зимой.

Климатологи Института географии РАН отметили во вторник, 3 октября, что погода будет значительно мягче, чем в прошлом году. Как уточняет "Росбалт", морозы в декабре-феврале будут устанавливаться только на одну-две недели. Специалисты подчеркивают, что мягкая зима в столице России будет связана общей с тенденцией на потепление, которая наблюдается по всему миру.

К настоящему моменту не сообщается, когда в Москву придет настоящая зима. Неизвестно также в каком месяце москвичи впервые за сезон увидят снег.