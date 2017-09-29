Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

В Росгидромете скептически отнеслись к появившейся в СМИ информации о том, что ближайшие дни в столице может выпасть первый снег. Синоптики ведомства считают, что журналисты просто подхватили сенсацию.

На самом деле речь идет о незначительном понижении температуры. Руководитель ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил в разговоре с RT, что «про первый снег — это громко сказано». По его прогнозам, в ночь субботы на воскресенье и в три последующие ночи в столичном регионе возможны слабые заморозки. Если это произойдет, то на землю могут упасть отдельные снежинки, но это «не значит, что будет снегопад, и сугробы будут лежать».

Собственно, его прогноз не расходится с тем, что предоставил накануне Гидрометцентр. «Если низкая температура совпадет с осадками, то возможны первые снежинки», рассказала РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Это может произойти уже сегодня или завтра. Особенно велика вероятность в утренние или ночные часы.



