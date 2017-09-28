На этой неделе в Москве может выпасть первый снег

В Гидрометцентре объявили о конце «бабьего лета» и начале золотой осени. Наступившая в октябре осень может сразу начаться с заморозков. Первые обещают в ночь на воскресенье, 1 октября. Не исключено и выпадение первого снега в ближайшие дни.

Особенно велика вероятность в ночные и утренние часы. «Если низкая температура совпадёт с осадками, то возможны первые снежинки», пояснила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Это может произойти уже завтра или в субботу.

Но это еще не зима, и смена волн тепла и холода – нормальное для осени явление. «Если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно ещё будут периоды потепления», - успокоила специалист москвичей.

Синоптики обещают в ближайшие дни в столице 8-11 градусов выше нуля, в ночные часы 4-7 градусов тепла. В воскресенье облаков станет меньше, максимальная дневная температура составит +8-10 градусов, ночью от 0 до +2.



