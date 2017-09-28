Гидрометцентр объявил конец лета

Гидрометцентр объявил о конце лета: по календарю оно закончилось почти месяц назад, но природа подарила нам в качестве бонуса за холодный июнь продолжительную череду по-летнему теплых дней.

Но и «бабьему лету» пришел конец. Синоптики призывают москвичей готовиться к заморозкам, которые ожидаются уже в ночь на воскресенье, 1 октября. Причем минусовая температура будет отмечена не только за городом, но и в самой Москве, передает прогноз Гидрометцентра РБК.

По прогнозу синоптиков, 30 сентября и первые три дня октября столбики термометров в дневные часы не будут подниматься выше 6–11 градусов. Ночная температура будет колебаться от -2 до +3 градусов.

Ожидается, что октябрь в Москве ничем особенным отличаться не будет от среднестатистических показателей, температура будет держаться в пределах нормы - ночью от +2 до +7 градусов, днем 10-15 выше нуля. Возможны и ночные заморозки до -3 градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что прихода зимы стоит ожидать после первой декады ноября, когда среднесуточная температура перешагнет через ноль градусов.



