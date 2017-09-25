К концу недели москвичей ожидает резкое похолодание

К концу рабочей недели жителей Москвы и гостей столицы ожидает резкое похолодание.

Предполагается, что температура воздуха опустится до +12 градусов, а в среду и выходные не исключаются дожди. Согласно данным Агентства городских новостей "Москва", ссылающегося на центр погоды "Фобос", в понедельник–среду в столице температура будет достигать +17 градусов, однако уже в четверг в дневные часы столбик термометра не поднимется выше +14 градусов.

К выходным ожидается дальнейшее понижение температуры. Вероятно, прогулки на природе в субботу и воскресенье придется исключить.