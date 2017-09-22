МЧС предупредило о сильном ветре и граде в Крыму

МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Крыму в пятницу, 22 сентября, и субботу, 23 сентября. Крымские спасатели сообщают, что на полуострове возможны гроза, сильные ливни, крупный град, шквалистый ветер.

Порывы ветра могут усиливаться до 20—25 метров в секунду. Температура воздуха в ближайшие дня в Крыму составит плюс 30 - плюс 25 градусов.

А в некоторых регионах России ожидаются первые заморозки и первый снег. Синоптики прогнозируют похолодание в Карелии, на Алтае, в Красноярском крае. В Москве пока стоит солнечная сухая погода. Но ночами уже холодно.