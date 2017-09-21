Синоптики составили предварительный прогноз на зиму

Специалисты гидрометцентра составили предварительный прогноз на предстоящую зиму, вероятность которого оценивается в 65-67%. На большей части территории России температура воздуха будет держаться в районе средних многолетних значений или чуть выше них.

Более теплый декабрь выдастся в Уральском федеральном округе и на востоке Северо-Западного федерального округа. А вот жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области в первый месяц зимц ждут более сильные морозы.

В январе на северо-западе Якутии и на востоке Таймыра прогнозируют повышение температуры, в то время как в Сибири морозы будут сильнее обычных.

В феврале в Северо-Западном федеральном округе, на Таймыре, северо-западе Якутии, Амурской области и в Хабаровском крае средняя температура будет выше нормы, пишет «Российская газета».



