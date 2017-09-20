Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ожидает в этом году редкое для Москвы «бабье лето» - продолжительное и с температурой на 3-5 градусов выше сентябрьской нормы.

Расчеты ведомства показали, что антициклон над европейской территорией Россией задержится, предположительно, до конца месяца, что бывает крайне редко. Это означает, что до конца сентября будет преобладать малооблачная, солнечная погода с температурой выше нормы: ночью +8–10°C, днем 15–19°C тепла. В выходные ожидается до +21°C. Вероятно, таким образом, природа решила компенсировать москвичам аномально холодный июнь.



