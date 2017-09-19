Российские синоптики дали прогноз погоды на грядущую зиму

Российские синоптики опровергли прогноз погоды на грядущую зиму в России британского метеоролога Джеймса Мэддена. Синоптик из Великобритании напомнил о Маундеровском периоде, когда из-за спада солнечной активности с 1645 по 1715 годы замерзла вся Европа.

По его мнению, скоро "ледниковый период" настанет в России. Мэдден посоветовал россиянам утеплять дома и запасаться пуховиками и валенками. По его прогнозу, зима 2017-2018 может быть суровой, снежной, установятся 30-градусные морозы с метелями. Британский метеоролог объяснил начало ледникового периода взаимосвязью снижения солнечной активности и потепления воды в Тихом океане.

Заведующий лабораторией Института физики атмосферы РАН Николай Еланский согласен, что связь нашей погоды с состоянием Тихого океана очень тесная. Все дело в крупномасштабной атмосферной циркуляции, - пишет "МК". Еланский призывает очень осторожно судить о том, будет холодной эта зима или нет. По его словам, обычно для составления прогноза климатологи рассматривают около десятка разных климатических моделей и выделяют наиболее характерные.

Руководитель ситуационного центра Гидрометцентра РФ Юрий Варакин считает, что очень холодной зимы в сезон-2017-2018 не будет. По его словам, ежегодно находятся западные специалисты, которые дают сенсационные прогнозы. Как правило, они не подтверждаются.

По прогнозу ситуационного центра Гидрометцентра РФ, начало зимы в России ожидается в рамках средних многолетних значений, а февраль и март ожидаются теплее обычного.