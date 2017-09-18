В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС предупредило жителей Москвы об ухудшении погоды.

В информации, которую некоторое время назад распространило спасательное ведомство, говорится о том, что в ближайшие часы в столице усилится ветер. Его порывы местами будут достигать 18 метров в секунду. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение следующего дня.

Специалисты рекомендовали горожанам соблюдать меры предосторожности. В частности, необходимо обходить стороной плохо закрепленные конструкции. Автомобилистам посоветовали не оставлять свои машины под деревьями.

Ранее «Аргументы недели» сообщили, что во время урагана в Псковской области погиб ребенок.