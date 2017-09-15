В аэропортах столицы задерживаются и отменяются рейсы
15 сентября 2017, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
В аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды задержаны 27 рейсов, 3 отменены. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписание". На аэропорт Домодедово приходится больше всего отложенных рейсов.
По меньшей мере 10 рейсов задержано в Шереметьево и почти два десятка в Домодедово, 3 рейса были отменены.
О задержках в аэропортах Внуково и Жуковский информации нет.,
Как сообщалось ранее, число пострадавших в результате шквалистого ветра в различных районах Москвы увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Гидрометцентр сегодня объявил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве.