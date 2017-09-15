Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве

Метеорологи скорректировали прогноз погоды на сегодня для Москвы и повысили уровень опасности с желтого до оранжевого.

Согласно уточненной информации, которая появилась на сайте Гидрометцентра, вечером в пятницу порывы ветра в российской столице будут достигать 25 метров в секунду. Синоптики рекомендовали москвичам принять меры предосторожности. В частности, горожанам следует обходить стороной деревья и плохо закрепленные конструкции и не оставлять под ними свои автомобили.

Ранее «Аргументы недели» писали, что по территории Псковской и Тверской областей пронесся ураган. В результате удара стихии погиб 14-летний мальчик, еще один человек пострадал.