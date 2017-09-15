Синоптики пообещали москвичам на выходных температуру выше нормы

Сотрудники Росгидромета пообещали москвичам в выходные температуру выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до 18–20 градусов, местами может пройти дождь.



Высокие температуры сохранятся и в начале рабочей недели. В понедельник, 18 сентября, произойдет «скачок температуры» до +24 градусов. При этом вероятность дождя остается. Во вторник и среду, 19 и 20 сентября, – максимум до +20 градусов.



Сегодня синоптики предупредили москвичей о резком усилении ветра после обеда. Порывы могут достигать до 25 метров в секунду. В субботу ветер ослабеет. Что касается текущей температуры, то она превышает норму на два градуса. В октябре ожидается два всплеска тепла.