Жителей Москвы предупреждают о серьезном усилении ветра

Синоптики в четверг, 14 сентября, обратились к жителям Москвы и гостям столицы с предупреждением.

Сегодня днем, согласно информации Гидрометцентра России, в городе ожидается серьезное усиление ветра. Предполагается, что местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Как уточняет издание "Вести", температура воздуха в Москве не поднимется выше 21 градуса по Цельсию. Не исключаются также небольшие дожди.

Пешеходам рекомендуют обходить стороной плохо закрепленные рекламные конструкции, а водителям советуют не оставлять автомобили под деревьями.