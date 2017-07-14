В Москве объявили желтый уровень опасности

В Москве в грядущую субботу, 15 июля, объявили желтый уровень опасности.

В столице ожидается гроза и сильнейшие порывы ветра, которые могут привести к серьезным заторам на дорогах и падению конструкций. На официальном сайте Гидрометцентра РФ уточняется, что желтый уровень опасности будет действовать также на территориях Ярославской, Тверской, Тульской, Рязанской, Курской и некоторых других областей.

Отметим также, что завтра в Москве погода будет теплая, воздух прогреется до 26 градусов, однако пикники придется отменить.