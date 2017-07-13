В выходные температура в Москве превысит климатическую норму

Ближайшие выходные должны порадовать москвичей по-настоящему летней погодой. Синоптики обещают даже превышение температурной климатической нормы. А следующая рабочая неделя обещает быть менее дождливой.

В субботу максимальная температура в столице будет колебаться в районе +22…+27 градусов. В воскресенье будет еще жарче - столбики термометров поднимутся до +23…+28 градусов, публикует РИА Новости прогноз Гидрометцентра.

Ранее синоптики призвали москвичей готовиться к разного рода катаклизмам во вторую половину лета.