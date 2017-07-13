МЧС предупредило о тумане и ухудшении видимости в Москве

Главное управление МЧС по городу Москве предупреждает москвичей об ухудшении видимости из-за тумана. Предупреждение действует до 11 часов четверга, 13 июля.

В Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости до 200-500 метров, - говорится в сообщении ведомства.

Служба призывает водителей проявлять особую бдительность на дорогах и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Синоптики объявили на сегодня в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за дождей и гроз.



