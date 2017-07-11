На среду в Москве и ряде областей объявили желтый уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве на среду, 12 июля. Это означает, что означает, что погода может быть потенциально опасна. Гидрометцентр прогнозирует грозу и сильный ветер.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности. Такое же предупреждение на среду действует на территории Тверской, Ярославской, Рязанской, Калужской, Тульской и Смоленской областей.

12 июля в столице ожидается до 23-25 градусов тепла, при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

На фоне череды последних мокрых и ветренных дней только 11 июля выдался по-настоящему летним - сухим и жарким.



