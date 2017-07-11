Лето пришло: в Москве сегодня жарко и без осадков

Летнее тепло пришло в Москву, как и обещали синоптики, в понедельник. Правда, вчера был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра. Сегодняшний день выдастся по-настоящему летним. Будет жарко, солнечно и сухо.

По прогнозам центра погоды "Фобос", осадков в столичном регионе сегодня не ожидается. Температура в мегаполисе поднимется до +24-26 градусов, по области - до +22-27 градусов.

Но уже завтра характер погоды несколько изменится: ожидаются кратковременные дожди. Да и на дальнейшие безоблачные дни рассчитывать не приходится - дожди в Центральном регионе продолжатся. Впрочем, и жара не будет держаться постоянно. До середины августа синоптики рассчитывают на три периода по три-пять дней с достаточно высокими температурами.

Вместе с тем россияне должны готовиться к природным катаклизмам. Как заявил ранее глава Гидрометцентра, во второй половине лета возможны сильные грозы, град и даже смерчи.



