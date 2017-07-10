В Москве синоптики объявили штормовое предупреждение

В Москве в понедельник, 10 июля, во второй половине дня синоптики объявили штормовое предупреждение.

Предупреждение объявлено из-за возможного сильного ветра.

Порывы ветра могут достигать до 12 м/с на территории мегаполиса и до 15 м/с в Московской области.

Сотрудники МЧС рекомендуют пережидать непогоду в помещении, а если укрыться не удалось, при нахождении на улице необходимо отходить подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Водителям советуют строго соблюдать правила дорожного движения при управлении транспортом в неблагоприятную погоду. Особенно важно соблюдать дистанцию от других участников движения.