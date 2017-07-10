Несмотря на долгожданное потепление, синоптики объявили на сегодня в Московской области "желтый" уровень погодной опасности. Гидрометцентр связал это с усилением ветра.

Ветер будет менять направление с западного на северо-западный, скорость составит 7-12 метров в секунду. Не исключены кратковременные дожди. Воздух сегодня в столице прогреется до +20-22 градусов.

Стоит отметить, что "желтый" уровень погодной опасности объявлен сегодня не только в столичном регионе, но и в ряде других областей Центральной России: Ярославской, Костромской, Ивановской, Смоленской, Курской и др.



