Московские полицейские спасли пенсионера за секунду до гибели

Около четырех часов утра патрульным Зеленоградского округа сообщили, что с верхнего этажа жилой высотки вот-вот упадет пенсионер. Наряд полиции незамедлительно прибыл по этому адресу.

Поднявшись на девятый этаж, полицейские едва успели спасти 62-летнего мужчину от гибели. Буквально за секунду до трагедии они схватили его за ногу и руками втянули обратно в квартиру. После этого полицейские сдали потерпевшего врачам "скорой помощи", которые отвезли спасенного мужчину в одну из городских больниц.



