МЧС предупреждает: на Москву надвигается гроза

Неблагоприятная погода сохраняется в Москве. МЧС предупредило о надвигающейся на столицу грозе. Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Москве вечером в воскресенье и в ночь на понедельник, 10 июля.

По прогнозу Росгидромета, сильный дождь начнется в ближайшее время. При грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с, - передает "Интерфакс".

Главное управление МЧС России по городу Москве настоятельно рекомендует москвичам и гостям столицы: при сильном ветре по возможности переждите непогоду в капитальном строении, находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Спасатели напомнили, что при грозе надо оставлять автомобиль в гараже или парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.