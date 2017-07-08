Синоптики не пообещали ничего хорошего россиянам, ожидающим летней погоды

Синоптики не смогли пообещать россиянам, ожидающим лета и солнца, ничего хорошего.

Предполагается, что на следующей неделе европейскую часть России снова накроют дожди, шквалистый ветер и грозы. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что температура воздуха при этом повысится и будет больше похожа на летнюю.

Как уточняет ТАСС, сначала непогода придет в Смоленскую область, а затем перекинется на Московскую, Новгородскую, Тверскую и Ярославскую области.