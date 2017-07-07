В Москве объявлено штормовое предупреждение до 21 часа

В Москве в пятницу, 7 июля, объявлено очередное штормовое предупреждение до 21 часа. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра, в столице ожидается сильный ветер, порывы могут достигать более 15 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендуется не парковать машины под деревьями. Пешеходов призывают избегать парковых зон, обходить рекламные щиты и дорожные знаки.

Синоптики прогнозируют прохладную погоду на ближайшие выходные. В субботу, 8 июля, воздух не прогреется выше 15 градусов. Ночью температура опустится до плюс 8 градусов.

Возможно, потеплеет только в середине следующей недели, 12 июля.