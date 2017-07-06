7 июля станет самым холодным днем месяца

Пятница, 7 июля, в Москве обещает стать самым холодным днем текущего месяца, полагают синоптики. Уже сегодняшней ночью температура резко пойдет на спад, достигнув +9°C.

Днем в пятницу средняя температура в Московском регионе будет доходить всего лишь до 11-12 градусов выше нуля, сообщают «Метеоновости». Холодный ветер лишь усугубит ощущение осенней погоды.

Обычно в это время в Москве хозяйничает настоящее лето, средняя максимальная температура воздуха на станции ВДНХ поднимается до +22,5 градусов, минимальная не опускается ниже +14°C. Так что предстоящая пятница будет на 10 градусов ниже средних показателей. Рекордный холод на 7 июля был зафиксирован в 1952 году, когда среднесуточная температура была на уровне 9,1 °C.

Обнадежить москвичей могут только дальнейшие прогнозы на лето.



