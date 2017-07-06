Синоптики рассказали о сентябрьской прохладе и 30-градусной жаре этим летом

Вся текущая неделя будет прохладной и дождливой. До субботы на Московскую область будет идти холодный воздух из северного циклона. Ближайшей ночью температура понизится до +9 градусов и больше будет напоминать сентябрь.

Днем в пятницу и субботу воздух не прогреется выше 15-16 градусов тепла, холодный ветер лишь усугубит ощущение осенней погоды.

Теплый воздух прорвется в центральную часть России лишь в понедельник. Со вторника Гидрометцентр прогнозирует существенное потепление — на юге Московского региона воздух может прогреться аж до 29 градусов. Такая жаркая погода продержится несколько дней.

Остальная часть лета также будет достаточно неустойчивой с кратковременными всплесками жары. До середины августа синоптики рассчитывают на три периода по три-пять дней с достаточно высокими температурами.

Вместе с тем россияне должны готовиться к природным катаклизмам. Как заявил ранее глава Гидрометцентра, во второй половине лета возможны сильные грозы, град и даже смерчи.