МЧС предупредило о надвигающейся грозе с градом

В ГУ МЧС по Подмосковью предупредили о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром в ближайшие часы. Стихия обрушится на юг Московской области. Порывы ветра при грозе могут усиливаться до 12-17 м/сек.

Во время непогоды есть вероятность повреждения линий электропередач и шатких и слабо укрепленных конструкций, обрушение деревьев. В такую ненастную погоду лучше оставаться дома. В грозу необходимо закрыть все окна в помещениях, машины по возможности припарковать в гараж или отогнать в безопасное место.

Если стихия застала в автомобиле в дороге, следует переждать грозу на обочине, а во время града ни в коем случае не выходить из машины. При этом нужно развернуться спиной к стеклам, а лица детей закрыть одеждой или руками. Такая ситуация не продлится долго, ведь обычно град заканчивается где-то через 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Опасная погода будет сохраняться в течение всего дня. На следующей неделе, по прогнозам синоптиков, "сезон дождей" должен закончиться.



