В Гидрометцентре не стали понапрасну обнадеживать москвичей, а честно рассказали, стоит ли надеяться на сухую погоду в этом месяце. До конца текущей недели точно не стоит рассчитывать на прекращение дождей, они будут лить буквально каждый день и во всех регионах ЦФО.

Сегодня в столичном регионе будет облачно, днем ожидается гроза, температура не превысит +20 градусов. В четверг осадков станет меньше. К концу рабочей недели похолодает до 15-17 градусов тепла. В субботу москвичей ожидает небольшой дождь, а в воскресенья осадки будут носить уже локальный характер.

Как ожидают в Гидрометцентре, в начале следующей недели "сезон дождей" на большей территории страны пойдет на спад. Синоптики рассчитывают на приход "сухого" лета.