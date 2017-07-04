Гроза и шквалистый ветер снова накрыли Московскую область

Москвичи постепенно привыкают к тому, что им ежедневного угрожает погода. Зонтики станут постоянным атрибутом жителей мегаполиса. Вот и сегодня, 4 июля, столичный регион снова накрыла гроза и штормовой ветер, порывы которого могут достигать 17 м/сек.

Такая погода будет сохраняться в течение всего вторника, вплоть до самого вечера, сообщают в МЧС. Синоптики ожидают, что сегодня в Московском регионе выпадет около 20% месячной нормы осадков. В такую ненастную погоду лучше оставаться дома. В грозу необходимо закрыть все окна в помещениях, машины припарковать в гараж. Если стихия застала на улице, обходить стороной все шаткие конструкции, деревья и линии электропередач. Автомобилистам встать на обочину и переждать ливень.

После сильного ливня, прошедшего в Москве в последний день июня, страховые компании оценили ущерб, нанесенный непогодой городу и жителям в 29 миллионов рублей. В основном обращения поступали от владельцев автомобилей, отмечает 360tv.ru.