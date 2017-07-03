МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве резко ухудшится погода, порывы ветра усилятся до 12–17 м/с, ожидается дождь с грозой, предупреждает МЧС москвичей. Возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.



Ночью в Москве и Подмосковье обещали сильный туман. МЧС распространило сообщение для автомобилистов, что видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров.



Синоптики объявили в понедельник в столице «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра.



Нынешнее лето в Центральной России стало непривычно холодным, купальный сезон так и не был открыт, хотя на дворе уже июль. Волны тепла в столице сменяются очередным похолоданием. Температура за лето в Москве не поднимется выше +25-30 градусов, рассчитывать на приход лета уже не приходится, заявляют в центре погоды «Фобос».

Зато в Турции и Греции температура бьет все рекорды - столбики термометров поднимаются выше 45-градусной отметки.