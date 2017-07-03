Гидрометцентр объявил в понедельник в Москве желтый уровень погодной опасности – погода потенциально опасна. В столице ожидается дождь, гроза, сильный ветер, порывы которого будут доходить до 17 м/с.

Температура ночью +12°-17°, днем +22°-27°.

Москвичи уже постепенно привыкают к тому, что каждый день их ждет опасная погода. Придется смириться с мыслью и о том, что лета в этом году уже не будет. Накануне центр погоды «Фобос» заявил, что в Центральной России не наблюдается никаких признаков того, что лето вернется. Дождливая погода будет наблюдаться и дальше, а температура будет ниже среднестатистических июльских показателей. Во второй и третьей декадах месяца возможны редкие всплески тепла, но полноценным летом это будет трудно назвать.



