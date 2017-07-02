Какая погода ожидается в Москве в понедельник, 3 июля

В Москве и Московской области в понедельник, 3 июля, сохранится дождливая погода. По прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, сильные дожди возможны ночью. На некоторое время ливень прекратится. А под утро, как дали прогноз синоптики, дождь зарядит по новой.

Возможны гроза и сильный ветер. Ночью температура воздуха в московском регионе понизится до 11-16 градусов.

По прогнозу специалистов по погоде, дождь будет лить в течение дня. Температура воздуха составит не выше 21 градуса. Ветер 5-10 метров в секунду. А при грозе возможно усиление ветра, порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

Синоптики призвали жителей центральных областей России не ждать лета в этом году.