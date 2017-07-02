В турецком городе Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

Новый температурный рекорд зафиксирован в Турции в курортном городе Анталья. 1 июля в Анталье столбики термометров постигла отметки +45,4 градуса.

Ранее рекорд жары был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года, температура воздуха тогда достигла +45 градусов.

На юге Турции в эти дни температура воздуха на 10–12 градусов превышает среднюю норму. Как ожидается, в ближайшие дни жара немного спадет.

Жаркие дни установились в Праге. Люди по столице Чехии ходят в одних шортах. Неимоверная жара в этом году летом в Италии.

"Аргументы недели" писали о температурном рекорде в Греции. Самый жаркий день был 1 июля на Крите.