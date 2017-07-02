В Сочи установилась аномальная жара

Пока в Москве ожидают жаркого лета и открытия плавательного сезона, в Сочи не знают, куда деваться от аномальной жары. В то время как МЧС столицы предупреждает о надвигающейся стихии, спасатели Краснодарского края призывают спасаться от солнца.

Сегодня температура в Сочи достигла 38 градусов по Цельсию. Жара сохранится вплоть до наступления вечера. В понедельник, 3 июля, характер погоды не изменится: будет жарко, солнечно, без осадков. Экстренные службы просят горожан и отдыхающих не подвергать себя перегреву и нахождению на открытом солнце. При выходе на улицу необходимо надевать головной убор, брать с собой питьевую воду, а сердечникам и медикаменты.



