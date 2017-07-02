Желтый уровень опасности объявлен в воскресенье в Москве

В Москве в воскресенье объявлен желтый уровень погодной опасности.

Ранее «Аргументы недели» писали, что метеорологи спрогнозировали в российской столице «циклоническую депрессию». Выяснилось: помимо обильных осадков, в городе сегодня ожидается усиление ветра, что может представлять опасность для жителей. Как уточнили в МЧС, неблагоприятные погодные условия прогнозируются не только в Москве, но в ряде граничащих с ней областей.

Напомним, в минувшую пятницу в Московском регионе прошел мощный ливень. В результате удара природной стихии погибли 3 человека – их убила молния. Еще 16 во время грозы получили травмы.