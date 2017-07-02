Из-за обильных осадков реки России могут выйти из берегов

Ливневые грозы в эти выходные прошли по всей территории страны. Из-за обильных осадков в некоторых регионах реки могут выйти из берегов, сообщили в Гидрометцентре.



За исключением южных районов, на территории страны в среднем 20-25 градусов тепла, дожди, грозы, местами град, порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду (Алтай, Красноярский край).

На Дальнем Востоке, напротив, в воскресенье погода улучшится. После сильных дождей в Хабаровском крае и Амурской области начнет показываться солнце. В Приморском крае сохранятся сильные дожди, из-за которых на малых реках не исключены локальные паводки, пишет «Российская газета».

В столице сохраняются неблагоприятные погодные условия, ночью МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды, которое будет сохраняться и утром 2 июля. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи, падения деревьев и плохо укрепленных конструкций. Из-за скопления воды на дорогах может быть затруднено движение транспорта, возможны дорожно-транспортные происшествия.



