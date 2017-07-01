Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе в ближайшие часы в Москве

На Москву снова надвигается непогода.

Некоторое время назад МЧС распространило информацию о том, что в ближайшие часы в столице ожидаются сильный ветер и гроза. Как уточнили в спасательном ведомстве, местами ветер может усилиться до 17 м/с.

Напомним, накануне в Московском регионе прошел мощный ливень, названный метеорологами «ветхозаветном потопом». Не обошлось без человеческих жертв. Как ранее писали «Аргументы недели», во время грозы молния убила трех человек. Еще 16 москвичей в результате удара природной стихии получили повреждения различной степени тяжести, 12 пострадавших были госпитализированы. В настоящее время они проходят курс лечения в медучреждениях.