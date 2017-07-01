В Москве за несколько часов выпало около 70% месячной нормы осадков

Около 70 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за несколько часов в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Коммунальщикам удалось устранить последствия непогоды. Отмечается, что городские службы не допустили подтоплений. В наличии у служб более пяти тысяч единиц техники, в том числе водооткачивающие машины.

В настоящее время в городе дежурят 375 бригад Мосводостока, в распоряжении которых более 290 единиц спецтехники. Вызвать бригаду можно по телефону: 8 (495) 657-87-03.

По данным метеостанции ВДНХ, к 18:00 пятницы в городе выпало 53 миллиметра осадков, или более двух третей месячной нормы, которая составляет 75 миллиметров.

Ранее сообщалось, что в МЧС подсчитали ущерб от московского урагана. Кроме того, стало известно, о двоих погибших.